Другое кино: барнаульцев приглашают на фестиваль авторских фильмов "Киноликбез"

Международный фестиваль авторского кино "Киноликбез" пройдёт в Барнауле. Всех ценителей киноискусства и просто любителей кино приглашают 19 августа в "Республику ИЗО". Сбор гостей в 16:30, начало – в 17:00. Стоимость входного билета – 100 рублей.

На "Киноликбез-2021" было подано более 7,5 тысячи заявок почти из 200 стран мира. В конкурсную программу отобрано 128 кинокартин. Зрителям покажут фильмы-лауреаты из разных жанров.

Фестиваль проходит под руководством Молодёжного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Он призван способствовать сохранению и развитию единого культурного пространства России, стимулированию молодёжи к творчеству и общению, развитию общественного интереса к отечественному кинематографу.

Галерея изобразительного искусства "Республика ИЗО"

Адрес: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6г, ТВК "Республика"

Режим работы: чт-вс – 13:00-19:00

Тел. +7 (996) 303-47-59

E-mail: respublikaizo@mail.ru

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