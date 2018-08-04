ДТП произошло на бийской трассе в Алтайском крае

Фото: Мобильный репортер Олег/Amic.ru

В Алтайском крае на бийской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, рассказал Amic.ru мобильный репортер Олег через специальную функцию.

Как уточнил Олег, ДТП произошло в субботу, 4 августа, около 15:00 по местному времени. Также уточняется, что происшествие случилось недалеко от придорожного гостиничного комплекса "Облепиха".

Неизвестно точное количество пострадавших автомобилей и степень их повреждений, а также наличие пострадавших среди людей и обстоятельства, приведшие к ДТП.

Судя по фотографии, можно сделать вывод, что ДТП стало причиной образования большой пробки на трассе Р-256.

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