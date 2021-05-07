ДТП с "переворотом" произошло в Барнауле. Видео

Столкновение двух легковых автомобилей произошло возле здания на улице Попова, 220. В результате столкновения одна из машин перевернулась на крышу.

Согласно фотографиям и видеозаписи в паблике "Инцидент Барнаул", участниками ДТП стали две иномарки. Из-за аварии один автомобиль перевернулся, а у второго отлетела крышка капота.

Информация о пострадавших в аварии и обстоятельствах происшествия уточняется.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении грузовика УАЗ и Hyundai Solaris в Тальменском районе Алтайского края. ДТП произошло на 171-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", неподалёку от поворота на посёлок Восточный.