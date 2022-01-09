ДТП с пострадавшими произошло на заснеженной алтайской трассе

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Павловск – Мамонтово рядом с селом Подстепное Алтайского края. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщает региональное ГУ МВД.

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По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигаясь со стороны села Ребриха в сторону Мамонтово, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera, за рулём которого находился 63-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Nissan и его пассажиры – женщины 1982 г.р. и 1953 г.р. – с травмами различной степени тяжести госпитализированы в ребрихинскую больницу. Кроме того, пострадал 13-летний мальчик, но ему госпитализация не понадобилась.

Во время аварии на трассе шёл сильный снегопад. Весь день 9 января в регионе обещают мощный снегопад. В ГИБДД призывают водителей быть аккуратными за рулём.

Отметим, с начала 2022 года в ДТП на российских дорогах погибли 230 человек.