ДТП с участием авто под управлением девушек осложнило движение в Барнауле
Инцидент произошел на улице Балтийской
28 августа 2018, 12:12
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автомобилей на улице Балтийской в Барнауле существенно осложнило движение — в результате ДТП были заняты две полосы.
Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. ДТП произошло недалеко от пересечения улицы Балтийской с улицей Шумакова.
Очевидцы сообщают, что за рулем автомобилей находились девушки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
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