ДТП с участием авто под управлением девушек осложнило движение в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух автомобилей на улице Балтийской в Барнауле существенно осложнило движение — в результате ДТП были заняты две полосы.

Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. ДТП произошло недалеко от пересечения улицы Балтийской с улицей Шумакова.

Очевидцы сообщают, что за рулем автомобилей находились девушки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.