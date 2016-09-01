ДТП с участием автобуса в центре Барнаула обернулось травмами трех человек

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульские полицейские назначили проверку по факту ДТП, произошедшего на проспекте Ленина в Барнауле вечером в среду, 31 августа. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Новости

Прочее Пассажирский автобус "улетел" в березы на проспекте Ленина в Барнауле. Фото

Как ранее сообщало ИА "Амител", пассажирский автобус №55 съехал с дороги и оказался на аллее посреди Ленинского проспекта. Это произошло около остановки "Театр кукол".

Известно, что водитель наехал на припаркованные автомобили: "Хендай Солярис", "Тойота Камри", "Ниссан", "Тойота Ленд Крузер", "Тойота Королла", а затем врезался в дерево.

В ведомстве сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека – две женщины и мужчина. Пострадавшим оказали помощь в больнице.