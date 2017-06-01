ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение иномарки и мотоцикла произошло днем в четверг, 1 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Как уточняют местные жители, авария произошла на пересечении улицы Солнечная Поляна и Павловского тракта.

Очевидцы утверждают, что в аварии есть пострадавшие. Однако официальный комментарий на момент публикации новости получить не удалось.