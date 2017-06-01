ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Фото
Авария произошла днем 1 июня
1 июня 2017, 09:15
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение иномарки и мотоцикла произошло днем в четверг, 1 июня, в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Как уточняют местные жители, авария произошла на пересечении улицы Солнечная Поляна и Павловского тракта.
Очевидцы утверждают, что в аварии есть пострадавшие. Однако официальный комментарий на момент публикации новости получить не удалось.
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