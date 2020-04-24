ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Новосибирск – Барнаул
Очевидцы сообщают о пострадавших
24 апреля 2020, 16:54, Илья Звягинцев
Несколько автомобилей и грузовик столкнулись под Искитимом на трассе Барнаул – Новосибирск, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам свидетелей ДТП, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса, который выехал на встречную полосу. Его транспортное средство выбросило в кювет. Сильные повреждения получил внедорожник. Автомобиль, вероятно, столкнулся с грузовиком.
Очевидцы сообщают о пострадавших. На месте работают медики и сотрудники полиции. Движение по трассе сильно затруднено.
Поток автомобилей регулируют полицейские.
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