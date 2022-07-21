Душица, чабрец и лист дикой смородины: на Алтае создали новый лимонад на травах

Cтакан лимонада — то, что нужно в жаркий летний день. Особенно хорошо, если он не только вкусный, но и натуральный, полезный. Как, например, новый напиток от компании «Вележи» на алтайских травах. Он содержит антиоксиданты, стимулирует ум и тело и отлично утоляет жажду.

«Лимонад „Алтайские травы“ сделан из трав, которые выращены в Горном Алтае. В состав входят душица, чабрец, лист дикой смородины. Это полностью натуральный напиток, единственный консервант — бензонат натрия: он помогает увеличить срок хранения», — рассказал руководитель компании Алексей Камышов.

«Вележи» работает с 2016 года. В компании изначально хотели производить действительно полезные для здоровья. Для изготовления морса и лимонадов здесь реально выжимают сок из ягод и добавляют в подготовленную воду, сохраняя около 90% всех природных витаминов.

«Очень долго мы шли к тому, чтобы напиток оставался полезным и при этом мог не портиться, сохранять свой внешний вид и не содержать каких-либо химических добавок. Так мы создали свою технологию производства. На сегодня мы не знаем других компаний, работающих по такой системе», — подчеркнул Камышов.

Кроме «Алтайских трав» в ассортименте напитков «Вележи» есть лимонады «Экстра-ситро», «Грушевый», «Тархун», натуральные морсы из черники, клюквы, облепихи, брусники, смородины с имбирем, квас домашний и окрошечный, а также минеральная вода.

Продукция «Вележи» представлена в ресторанах быстрого питания «Грильница», Lafa, «ЧебурекМи» и «Тандыр №1», магазинах «Булка.Молоко», «Вкусная жизнь», «Алейский мясокомбинат», «Славянка» и других точках. Компания открыта к предложениям о сотрудничестве с предприятиями торговли и общественного питания в Алтайском крае и Новосибирской области.