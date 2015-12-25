Два брата в Алтайском крае украли и съели годовалого быка

Два брата в Алтайском крае подозреваются в краже годовалого быка с загона одного из сельскохозяйственных предприятий, расположенного на окраине села Солоновка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.



Установлено, что злоумышленники убили животное в загоне из охотничьего ружья, после этого погрузили тушу на сани и увезли ее на лошади на приусадебный участок одного из них, где, разделав, поделили между собой.



Часть мяса, по словам братьев, они употребили в пищу, оставшуюся часть сотрудники полиции обнаружили по местам жительства подозреваемых.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.