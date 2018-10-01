Два человека погибли после столкновения автомобиля со столбом на Алтае

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Смертельное ДТП произошло в Быстроистокском районе Алтайского края - в результате аварии погибли два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, 44-летний водитель отечественного автомобиля во время поворота не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет.

В результате произошло столкновение машины с бетонным столбом. От полученных травм люди, находившиеся на передних креслах, погибли. Еще одна женщина получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

"По предварительной информации, у водителя в день смертельного ДТП был день рождения. Свидетели утверждают, что мужчина мог находиться под действием алкоголя. Так это или нет, станет ясно после судебно-медицинского заключения. Кроме того, будет проведена техническая экспертиза автомобиля", - добавляют в полиции.