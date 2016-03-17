Два человека погибли при столкновении грузовика и иномарки в Барнауле
Смертельное ДТП произошло утром в четверг, 17 марта, на улице Власихинской
17 марта 2016, 08:01
Фото: Freelance Media
Столкновение грузовой "Газели" и автомобиля Volkswagen Polo в Барнауле обернулось гибелью двух человек.
Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла 17 марта на улице Власихинской в 04:50. "В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Еще два человека пострадали и были госпитализированы", - сказал представитель Госавтоинспекции.
В социальных сетях сообщается, что в результате аварии была перекрыта дорога на отрезке от Попова до Шумакова.
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