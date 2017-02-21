Два грузовика столкнулись в Барнауле. Фото
Авария произошла в районе пересечения улиц Антона Петрова и Телефонная
21 февраля 2017, 11:50
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух грузовых автомобилей произошло во вторник, 21 февраля, в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и Телефонная.
"Проезда нет", – констатирует автор заметки. На фото с места событий видно, что участниками ДТП стали "Газель" и самосвал.
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