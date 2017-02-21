Два грузовика столкнулись в Барнауле. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух грузовых автомобилей произошло во вторник, 21 февраля, в Барнауле.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и Телефонная.

"Проезда нет", – констатирует автор заметки. На фото с места событий видно, что участниками ДТП стали "Газель" и самосвал.