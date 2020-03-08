Два камышовых котенка родились в барнаульском зоопарке

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев в своем аккаунте в Instagram рассказал о пополнении в семействе камышовых котов. Местный любимец Айко и прибывшая к нему невеста по кличке Жужа дали потомство в день рождения руководителя зверинца.

"Родились два котенка, – написал Писарев. – Если девочка – назову Мартой, если пацан – будет Серегой, в честь моего дня рождения".

Кавказский, или камышовый кот (его еще называют хаус), занимает четвертую строчку рейтинга в семействе кошачьих по малочисленности. По данным Красной книги России, на территории страны численность подвида достигает примерно 500 особей. Реже можно встретить только ирбиса, дальневосточного леопарда и переднеазиатского леопарда.