Два клика до банка: какую выгоду дают клиентам АО "Альфа-Банк" новые технологии

Современный банковский бизнес немыслим без цифровых сервисов. Время, когда клиент шел в отделение, чтобы открыть депозит или взять кредит, ушло в прошлое. Современный банк должен предоставлять эти услуги онлайн, в два клика в мобильном телефоне. Так уже происходит в Альфа-Банке. Как банку удается расти быстрее конкурентов, за что клиенты выбирают его, и куда их ведет технологический прогресс, на пресс-конференции для алтайских журналистов рассказали главный управляющий директор АО "Альфа-Банк" Владимир Верхошинский и управляющий операционным офисом "Алтайский" Ирина Бубенко.

Расти быстрее конкурентов

Альфа-Банк является крупнейшим частным банком в России. Два года назад банк взял курс на удвоение доли рынка и уже прошел половину этого пути, рассказал Владимир Верхошинский.

"В 2018 году розничный кредитный портфель Альфа-Банка вырос на 66%, в этом году вырастет минимум в полтора раза. Число розничных клиентов за год увеличилась почти на 20%, а корпоративных – на 25%", – указал он.

Результат – в первом квартале 2019 года Альфа-Банк вошел в топ-3 банков по розничному кредитованию – портфель по физлицам превысил 500 млрд рублей.

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Второй фокус банка – малый и средний бизнес. Ежегодно количество клиентов малого бизнеса увеличивается на 30%, среднего – на 40-45% в год. Уникальный показатель по России, добавил Верхошинский.

Сейчас клиентская база Альфа-Банка в сегменте МСБ превысила уже 460 тысяч российских компаний. В банке обслуживается каждая третья российская компания среднего бизнеса и каждое десятое предприятие микро- и малого бизнеса.

Планы не только количественные, но и качественные. Чтобы обслуживать растущее количество клиентов, банк развивает онлайн-каналы, чтобы клиенты могли проводить максимум своих операций удаленно, быстро, с минимумом бюрократии.

"Мы выходим на новый уровень цифровизации процессов, который в разы ускорит обслуживание клиентов и позволит увести все их рутинные операции в онлайн-каналы", – рассказал Верхошинский.

Особенный регион для Альфа-Банка

По словам Владимира Верхошинского, Алтайский край для банка – особенный регион. Альфа-Банк является одним из крупнейших работодателей региона, здесь работает 1,8 тысячи жителей края. Это сотрудники регионального операционного центра банка. Такой есть в Барнауле и Ульяновске. Сотрудники РОЦ занимаются телефонным обслуживанием клиентов банка по всей России.

Кстати, банк по итогам 2018 года вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края.

"За 20 лет присутствия в регионе банк наработал внушительную клиентскую базу. В Алтайском крае и Республике Алтай у банка 115 тысяч активных розничных клиентов, 5,5 тысячи – малый бизнес, еще около тысячи – это крупные региональные компании. Последние пару лет бизнес Альфа-Банка растет как по количественным показателям, так и по качественным. Так, операционная прибыль Альфа-Банка в Алтайском крае за 2018 год составила 1,3 млрд рублей", – добавила управляющий операционным офисом "Алтайский" Ирина Бубенко.

Услуги Альфа-Банка доступны и в районах и малых городах края – там банк предоставляет их через партнерские компании. Например, в салонах "Билайн" и "Связной" можно заказать кредитную или дебетовую карту, скоро станет доступно погашение кредита.

В ближайших планах банка – ипотечное кредитование на Алтае.

Ставка на современные технологии

Главным двигателем коммерческого прогресса стал прогресс технологический. По словам Владимира Верхошинского, банк уже несколько лет активно внедряет цифровые технологии.

"Сейчас мы реализуем стратегию полной цифровой трансформации. Есть три ключевые задачи: сделать лучшее в стране мобильное банковское приложение, полностью отказаться от "бумаги" при работе с клиентами, шире использовать биометрию и электронную цифровую подпись, чтобы клиенту для обслуживания в банке не требовались ни паспорт, ни карты, достаточно будет только смартфона. И третье – мы трансформируем наши отделения в сеть нового поколения", – сказал он.

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Несмотря на развитие онлайн-сервисов, банк продолжает развивать сеть отделений. Сегодня их по стране около 400, в 2019 году появится еще 30. В Алтайском крае один РОЦ и шесть офисов (пять в Барнауле и один в Бийске). 6 июня в краевой столице открылся новый офис в спальном районе – в ТРЦ "Огни", на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова.

По словам Ирины Бубенко, банк тщательно подходит к открытию новых офисов – выбирает место по результатам исследования клиентского потока, чтобы отделение было в шаговой доступности для большинства клиентов. Для этого банк использует специальную программу по геолокации. Иными словами, где открыть офис, подсказывает искусственный интеллект.

В сети нового поколения внедряются цифровые технологии, система распознавания клиентов и многое другое.

Любопытно, что часть работы уже сейчас выполняют роботы.

Новые цифровые сервисы внедряются после тщательного изучения рынка, а также впечатлений клиентов.

"Альфа-Банк является одним из мировых лидеров по уровню цифровизации клиентской базы – около 70% наших клиентов пользуются электронными сервисами. Эта доля продолжит расти – это мировой тренд", – сказал Верхошинский.