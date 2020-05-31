Два малыша утонули в Алтайском крае

В селе Овечкино Завьяловского района утонули два мальчика дошкольного возраста, сообщает сайт местной газеты "Светлый путь".

По предварительным данным, троих ребятишек видели в лодке на реке Кулунда. Судно могло перевернуться из-за сильного ветра.

"Одному ребенку удалось выплыть. Первого утонувшего мальчика обнаружили сразу. Второго пришлось поискать, и теплилась надежда, что ему удалось спастись, что он выплыл. Но... Увы!" – пишет издание.

На месте происшествия работали спасатели, полиция и сотрудники Следственного комитета. Кроме того, психологическую помощь родным оказывали психологи. Правоохранителям предстоит выяснить, как дети оказались в лодке.