Два новых детских сада откроются в Барнауле 5 июля

Детский сад-ясли №278 на 280 мест в квартале 2009 (ул. С.Ускова 39) и детский сад-ясли №274 на 330 мест в квартале 2009а (ул.С.Ускова, 38) начнут принимать детей с 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Вопрос дня "Без суеты". Как получить путёвку в детский сад и что делать, если не хватило места

Оба детских сада построили в рамках реализации нацпроекта "Демография". На эти цели было направлено около 545 млн. рублей.

Готовность к открытию детских садов проверили сегодня, 3 июля, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

Новые детские сады примут 610 детей, 270 из них - ясельного возраста.

Всего в рамках национального проекта "Демография" за два года будет дополнительно открыто 2795 мест в дошкольных учреждениях, в том числе порядка 1100 мест для детей ясельного возраста.