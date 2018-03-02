Два новых ФАПа торжественно открыли в селах Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в Алтайском крае в селах Березовка Солонешенского района и Бураново Калманского района. В этом году в регионе планируют открыть еще шесть ФАПов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Построили пункты по федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". В торжественной церемонии открытия ФАПа в Бураново приняла участие зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура. Она отметила, что в новом медучреждении сельские жители смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях - ФАП оснащен необходимой мебелью и оборудованием.

"Алтайский край занимает седьмое место в России и первое в Сибирском федеральном округе по численности сельского населения. Поэтому совершенствование медицинской помощи для этой категории граждан - основное направление развития медицинской отрасли", - заявила Надежда Капура.

Отметим, что в 2018 году в регионе построят шесть таких пунктов в Завьяловском, Залесовском, Заринском, Красногорском, Славгородском и Ключевском районах. С начала реализации федеральной программы в крае построили 36 новых ФАПов, из них девять - в 2017 году. На эти цели выделили 104 миллиона рублей, из которых 67,9 миллиона рублей - региональные средства.

