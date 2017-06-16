Два новых медцентра достроят в Алтайском крае к концу 2018 года

Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-Центр) и Центр реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля будут достроены в Барнауле к концу 2018 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 16 июня.

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Прочее Два центра ранней диагностики рака планируют построить в Барнауле

ПЭТ-Центр будет расположен в нагорной части города, недалеко от краевого онкологического центра "Надежда". Его строительство начнется в июле 2017 года.

"В основной части строительство стоит около 500 млн рублей. Это вложения частного инвестора ("Медицинский институт имени Березина Сергея" — прим. ред.). На себя мы берем подготовку площадки, вынос части инженерных сетей, обеспечение подключения объекта ко всем инженерным коммуникациям. Плюс инвестор по краевому закону получил земельный участок в бесплатное пользование", - сказал глава региона.

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Центр реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля будет построен недалеко от Краевой клинической больницы, в нагорной части Барнаула. Его стоимость оценивается в 500 млн рублей, и это тоже будет проект государственно-частного партнерства (инвестор - "ПремиумСтрой-Алтай"). Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Власти региона также предоставляют участок и обеспечивают площадку коммуникациями.