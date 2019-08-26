Два сокращенных заринских библиотекаря вернулись к работе через суд
Судья признал увольнения неправомерными, так как нарушена установленная законом процедура
Два заринских библиотекаря выиграли судебные тяжбы против чиновников, которые допустили нарушения при оптимизации штата, сообщила на своей странице в Facebook председатель краевой организации профсоюза работников культуры Лариса Зорина.
По ее словам, судья принял решение восстановить сотрудников библиотек на месте работы.
"К сожалению, невозможно оспорить само решение о сокращении, хотя истинная причина не в снижении объемов работ и внедрении новых технологий, а пресловутая "оптимизация" с целью выполнения показателя по зарплате", – написала Зорина.
Ранее семь сотрудников МБУК "Центральная библиотечная сеть" в городе Заринске лишились работы в результате "оптимизации расходов бюджета города".
Председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова подписала уведомление, в котором указано, что из 17 сотрудников библиотеки семь должны быть уволены из-за оптимизации расходов бюджета города.
Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно.
Чиновник также отметила, что в других библиотеках края идут на перевод сотрудников на 0,75 ставки, но это неправильно. А также рассказала о том, что сейчас средняя зарплата в библиотеке составляет 16 тысяч рублей. Эта информация вызвала негодование среди работников библиотеки, которые наглядно показали, что в среднем получают лишь 12 тысяч рублей.
Местные власти предложили женщинам найти выход из ситуации: пойти учиться на пекарей, которые в Заринске якобы востребованы. Однако это предложение работники учреждений культуры сочли издевательством.
Министр культуры Елена Безрукова подтвердила, что сокращения в отрасли имеются. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.