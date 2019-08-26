Два сокращенных заринских библиотекаря вернулись к работе через суд

Два заринских библиотекаря выиграли судебные тяжбы против чиновников, которые допустили нарушения при оптимизации штата, сообщила на своей странице в Facebook председатель краевой организации профсоюза работников культуры Лариса Зорина.

По ее словам, судья принял решение восстановить сотрудников библиотек на месте работы.

"К сожалению, невозможно оспорить само решение о сокращении, хотя истинная причина не в снижении объемов работ и внедрении новых технологий, а пресловутая "оптимизация" с целью выполнения показателя по зарплате", – написала Зорина.

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Прочее Библиотекарей в Заринске увольняют ради "оптимизации расходов бюджета"

Ранее семь сотрудников МБУК "Центральная библиотечная сеть" в городе Заринске лишились работы в результате "оптимизации расходов бюджета города".

Председатель комитета по культуре администрации Заринска Зоя Ветрова подписала уведомление, в котором указано, что из 17 сотрудников библиотеки семь должны быть уволены из-за оптимизации расходов бюджета города.

Зоя Ветрова объяснила коллективу, что сокращения были и в прошлом году. Новое постановление обязывает платить библиотекарям по 25 тысяч рублей и на это необходимо выделять из бюджета дополнительно по 420 тысяч рублей ежемесячно.

Чиновник также отметила, что в других библиотеках края идут на перевод сотрудников на 0,75 ставки, но это неправильно. А также рассказала о том, что сейчас средняя зарплата в библиотеке составляет 16 тысяч рублей. Эта информация вызвала негодование среди работников библиотеки, которые наглядно показали, что в среднем получают лишь 12 тысяч рублей.

Местные власти предложили женщинам найти выход из ситуации: пойти учиться на пекарей, которые в Заринске якобы востребованы. Однако это предложение работники учреждений культуры сочли издевательством.

Министр культуры Елена Безрукова подтвердила, что сокращения в отрасли имеются. С 2012 года в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти на 30%. По данным за 2018 год, в штате учреждений культуры региона работало 9700 человек.