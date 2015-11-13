Два соседа подрались за парковочное место в Барнауле

В ходе драки один из мужчин сломал другому нос. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью драчуну грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего барнаульца после драки с соседом за место на парковке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.



Установлено, что в один из вечеров двое мужчин не поделили парковочное место возле своего дома. В ходе драки подозреваемый сломал своему соседу нос. Закрытый перелом костей зафиксировали медики.



Теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

