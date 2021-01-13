Два внедорожника столкнулись на перекрестке в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна в Барнауле.

Согласно опубликованному очевидцем видео в сообществе "Инцидент Барнаул", авария, в которой приняли участие два внедорожника, произошла прямо на перекрестке. Информация о наличии пострадавших в ДТП и обстоятельствах происшествия уточняется.

Как ранее сообщил amic.ru, днем 13 января Toyota столкнулась со снегоуборочной машиной на шоссе Ленточный бор в Барнауле. После столкновения иномарку развернуло боком и она заблокировала проезжую часть. Рядом с местом аварии стоит еще один автомобиль, который, вероятно, также стал участником происшествия.