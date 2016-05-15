Две бани загорелись в Алтайском крае вечером 14 мая

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Возгорание частной бани в Бийске произошло вечером в субботу, 14 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 23:26. Пожар удалось локализовать в 23:35, а через пять минут ликвидировать. К тушению пожара от МЧС России привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

Еще одна баня горела в Алейске. Сообщение о пожаре поступило в 22:44. Локализовать пожар удалось в 22:53. Через пять минут пожар ликвидировали. К тушению пожара от МЧС России привлекалось шесть человек личного состава и 2 единицы техники.