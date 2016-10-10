Две машины столкнулись в Бийске, одна из них повисла на столбе – очевидцы

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение иномарки и автомобиля "Жигули" произошло в Бийске днем в понедельник, 10 октября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

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Судя по фотографиям, размещенным в сети, от удара красный автомобиль "Жигули" отбросило, он столкнулся со столбом и практически повис на нем.

Есть ли пострадавшие в этой аварии – неизвестно. Информация уточняется.

Как ранее писало ИА" Амител", из-за плохих погодных условий ГУ МЧС по Алтайскому краю призывало водителей быть более осторожными. Синоптики на 10 октября передавали мокрый снег и дождь. Температура в Алтайском крае будет варьироваться от +2..+7 градусов.