Две машины столкнулись в Бийске, одна из них повисла на столбе – очевидцы
ДТП произошло днем 10 октября в Бийске
10 октября 2016, 14:02
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение иномарки и автомобиля "Жигули" произошло в Бийске днем в понедельник, 10 октября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Судя по фотографиям, размещенным в сети, от удара красный автомобиль "Жигули" отбросило, он столкнулся со столбом и практически повис на нем.
Есть ли пострадавшие в этой аварии – неизвестно. Информация уточняется.
Как ранее писало ИА" Амител", из-за плохих погодных условий ГУ МЧС по Алтайскому краю призывало водителей быть более осторожными. Синоптики на 10 октября передавали мокрый снег и дождь. Температура в Алтайском крае будет варьироваться от +2..+7 градусов.
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