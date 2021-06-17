Две пенсионерки пострадали в аварии с "Волгой" в Барнауле

Два человека пострадали в серьёзной аварии, которая произошла в районе пересечения улиц Малахова и Петра Сухова.

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции рассказали amic.ru, что днём 17 июня столкнулись ГАЗ-3110 под управлением мужчины 1955 года рождения и Toyota Corolla, за рулём которой находился 35-летний водитель.

В итоге пострадали 63-летняя пассажирка Toyota и 67-летняя пенсионерка, которая находилась на пассажирском сиденье в "Волге". Им оказали медицинскую помощь в медучреждении. Госпитализация не потребовалась.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.