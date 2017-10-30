Две пожилые женщины в Алтайском крае погибли при пожаре

61-летняя хозяйка дома и ее 91-летняя мать погибли при пожаре в селе Большое Угренево Бийского района, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

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Как уточняют в ведомстве, пожар произошел 25 октября. Женщины не смогли сами выбраться из горящего дома и погибли.

По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К сожалению, это не единственное ЧП подобного рода, имевшее место в последние дни на Алтае.

Еще один пожар со смертельным исходом произошел 27 октября в селе Шебалино. Там при пожаре погибла 64-летняя хозяйка дома. Причиной возгорания стало воспламенение жидкости для розжига печей, оставленной сожителем женщины вблизи отопительной печи.

В ведомстве отмечают, что с началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров зимой.

Жителей Алтайского края убедительно просят соблюдать меры предосторожности.