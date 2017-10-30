Две пожилые женщины в Алтайском крае погибли при пожаре
ЧП произошло в Бийском районе 25 октября
61-летняя хозяйка дома и ее 91-летняя мать погибли при пожаре в селе Большое Угренево Бийского района, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, пожар произошел 25 октября. Женщины не смогли сами выбраться из горящего дома и погибли.
По данному факту следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К сожалению, это не единственное ЧП подобного рода, имевшее место в последние дни на Алтае.
Еще один пожар со смертельным исходом произошел 27 октября в селе Шебалино. Там при пожаре погибла 64-летняя хозяйка дома. Причиной возгорания стало воспламенение жидкости для розжига печей, оставленной сожителем женщины вблизи отопительной печи.
В ведомстве отмечают, что с началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров зимой.
Жителей Алтайского края убедительно просят соблюдать меры предосторожности.