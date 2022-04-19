Дверь за подписку: ТВК «Гранд Арена» и магазин ProfilDoors Маll проводят розыгрыш

Салон дверей ProfilDoors Маll вместе с торгово-выставочным комплексом «Гранд Арена» запустили розыгрыш. Главный приз — фирменное дверное полотно толщиной 36 мм из белого дерева со стеклянной вставкой. Оно отличается ярко выраженной глубокой «брашированной» структурой с лаковой, однотонной глянцевой поверхностью.

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписчиком двух групп «ВКонтакте» — ТВК «Гранд Арена» и ProfilDoors Маll, поставить лайк на публикацию и сделать репост розыгрыша себе на стену.

В салоне ProfilDoors Маll, расположенном в ТВК «Гранд Арена», на площади в 120 кв. м можно найти двери в классическом или современном стиле. Ассортимент салона включает в себя:

— широкий модельный ряд межкомнатных дверей разной ценовой категории;

— различные системы открывания межкомнатных дверей;

— инновационные решения дверного погонажа: моноблок EXPORT; REVERSE;

— алюминиевые межкомнатные двери и раздвижные перегородки;

— двери нестандартных размеров и специального назначения;

— современную и качественную фурнитуру;

— напольные плинтусы и стеновые панели.

Добавим, что ProfilDoors является одним из крупнейших производителей межкомнатных дверей. Наряду со стандартными технологическими процессами по изготовлению выпускаемой продукции ключевое значение здесь уделяется собственным разработкам.

*Модель 2.51 STP 800*2000 ПО Pine White Glossy, стекло Дождь Белый.

Подробности об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.