Движение по Павловскому тракту в районе Просторной возобновили в Барнауле

Фото: пресс-служба городской администрации

Участок дороги на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной в Барнауле откроют для транспорта 13 октября – намного раньше изначально запланированного срока, сообщает пресс-служба городской администрации.

Предполагалось, что ремонт продлится до 17 октября, однако работы велись с опережением графика. Уже в четверг во второй половине дня будут сняты все ограничения для автомобилей.

По сообщениям пресс-службы, на данном участке дороги были заменены водопропускные трубы, что позволит избежать подтопления жилых массивов и проезжей части талыми водами.

На месте двух труб диаметром 800 мм уложены две диаметром 1200 мм, что значительно увеличивает их пропускную способность. На реконструкцию устройства из бюджета города выделено 9,3 миллиона рублей.



