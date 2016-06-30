Движение по переулку Малюкова закроют в Барнауле с 4 июля
Ограничение движения связано с аварийными работами на теплосетях
30 июня 2016, 12:16
Перекрытие проезжей части будет организовано в Барнауле по переулку Малюкова от дома №25 до улицы Аванесова.
Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы. В мэрии уточняют, что данная мера связана с аварийными работами по восстановлению тепловой сети.
Ограничение движения будет действовать с 08:00 4 июля до 20:00 15 августа.
Комментарии
Новости партнеров