Движение по переулку Малюкова закроют в Барнауле с 4 июля

Перекрытие проезжей части будет организовано в Барнауле по переулку Малюкова от дома №25 до улицы Аванесова.

Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы. В мэрии уточняют, что данная мера связана с аварийными работами по восстановлению тепловой сети.

Ограничение движения будет действовать с 08:00 4 июля до 20:00 15 августа.