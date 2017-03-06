Движение по проспекту Социалистическому в Барнауле перекроют на четыре часа

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Движение на участке проспекта Социалистического перекроют на четыре часа в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула.

"Это связано с проведением проверки готовности органов управления, сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к действиям в паводковый и пожароопасный периоды 2017 года", – объясняют в городской администрации.

Движение для всех видов транспорта будет закрыто с 14:00 до 18:00 на отрезке между улицами Пушкина и Ползунова.

В этой связи автобусы маршрутов №17 и 73 будут ходить по следующей схеме: проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – площадь Спартака, в обратном направлении – по маршрутам.

Автобусы №55 пойдут по проспекту Красноармейскому – улице Ползунова – проспекту Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Автобусы №34 будут двигаться по улице Ползунова – проспекту Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Маршруты №109, 109оп в этот период будут осуществлять движение по схеме: проспект Ленина – улица Пушкина – площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам.

Автобусы №20 будут двигаться через площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – ул. Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.