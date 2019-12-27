Движение трамваев на одной из улиц Барнаула остановилось из-за ДТП

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях по улице Советской Армии в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автомобили не получили серьезных повреждений, но тем не менее водители не убрали транспорт с рельс.

Перекрыта одна полоса автомобильного движения в сторону Павловского тракта.

Движение трамваев также остановлено по этому направлению.

Информация о происшествии уточняется.