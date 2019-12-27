Движение трамваев на одной из улиц Барнаула остановилось из-за ДТП
Машины перекрыли пути
27 декабря 2019, 15:58, Илья Звягинцев
Две иномарки столкнулись на трамвайных путях по улице Советской Армии в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автомобили не получили серьезных повреждений, но тем не менее водители не убрали транспорт с рельс.
Перекрыта одна полоса автомобильного движения в сторону Павловского тракта.
Движение трамваев также остановлено по этому направлению.
Информация о происшествии уточняется.
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