Движение вновь ограничили на десяти дорогах Алтайского края из-за непогоды

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Ограничение движения вновь введено на целом ряде дорог Алтайского края из-за непогоды.

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"После выпадения осадков в виде мокрого снега и дождя на дорогах регионального значения образовалась гололедица и сильный боковой ветер. Для предупреждения аварийной ситуации закрыто движение для пассажироперевозящего и тяжеловесного транспорта", – сообщают в Алтайавтодоре.

Данные ограничения действуют на следующих транспортных магистралях

Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Ключи – Кулунда – Славгород – Бурла – гр. Новосибирской области км с 260+300 по 348+320

Барнаул – Камень-на-Оби – гр. Новосибирской области км с 204+889 по 239+054

Крутиха – Панкрушиха – Славгород – гр. Республики Казахстан км с 0+000 по 33+300

Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби км с 24+532 по 164+415

Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка км с 82+132 по 195+003

Благовещенка – Нижняя Суетка км с 0+000 по 46+725

Шипуново – Краснощеково – Курья км с 135+950 по 146+757

Ключи – Новополтава – Марковка км с 0+689 по 59+434

Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда км с 33+640 по 189+065

Поспелиха – Курья – Третьяково – гр. Республики Казахстан км с 0+000 по 169+000.

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок, а в случае нахождения на трассах строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал движения.