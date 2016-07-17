Движение затруднено по трассе Павловск – Барнаул

Фото: vk.com/barneos22

Очевидцы сообщают о том, что вечером в воскресенье, 17 июля, наблюдаются проблемы с движением на автодороге между Павловском и Барнаулом.

"Движение по трассе Павловск-Барнаул со скоростью 40 км/час от с. Прутской", - говорится в сообщении в паблике Barnaul 22. На фотографии с места событий можно увидеть длинную вереницу автомобилей.

В комментариях к данной заметке люди отмечают, что проблемы с движением обусловлены тяжелой сельхозтехникой, которая очень медленно возвращается с Всероссийского дня поля, проходившего в павловском районе.