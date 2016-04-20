Двое бийчан гвоздодером взломали магазин и опустошили витрины

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Полиция задержала в Бийске двух местных жителей, подозреваемых в ограблении продуктового магазина.

Как сообщили 20 апреля в ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было совершено глубокой ночью. В магазине сработала сигнализация.

"ЧОПовцы, оперативно прибывшие на тревожный вызов, обнаружили, что окно магазина открыто, в помещении беспорядок, а продуктовая витрина наполовину опустошена. Одного из злоумышленников, нагруженного полным пакетом продуктов, сотрудники ЧОП задержали и передали сотрудникам полиции", – уточняют в правоохранительном ведомстве.

Непосредственно на месте происшествия полиция нашла перчатки злоумышленников, а также орудие взлома –гвоздодер. Вскоре правоохранители задержали второго подозреваемого.

В настоящее время в связи с преступлением возбуждено уголовное дело. Злоумышленники находятся под арестом. Похищенные продукты изъяты.