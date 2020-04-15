Двое детей едва не сгорели в Алтайском крае. Помог пожарный извещатель

Пожарные спасли двоих детей во время пожара в частном доме в Славгороде, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели приехали к месту возгорания вечером 14 апреля после того, как в жилище сработал извещатель с GSM-модулем.

На момент прибытия открытым огнем горела веранда дома, отрезая путь на улицу двоим находившимся в строении детям 13 и 5 лет. Пожарные вынесли ребят из опасной зоны и потушили пламя.

"В многодетной семье четверо детей. В день, когда случился пожар, дома находились двое детишек, мама еще с одним ребенком были во дворе, – рассказал руководитель отделения дознания ТО надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Денис Мандрыкин. – Трудно предположить, как развивались бы события дальше, если бы не пожарный извещатель".

Напомним, что власти Алтайского края проводят мероприятия по оборудованию автономными пожарными извещателями домов, в которых проживают многодетные семьи.