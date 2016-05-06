Двое детей на велосипедах пострадали в результате ДТП в Барнауле

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Двое детей-велосипедистов пострадали накануне в Барнауле в результате наезда автомобилей, сообщили в пятницу, 6 мая, порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

Первый инцидент случился на улице Монтажников, 5, когда девушка-водитель, управляя автомобилем Mazda 3, во время движения задним ходом наехала на мальчика 2010 года рождения, который ехал на велосипеде во встречном направлении.

Вторая авария произошла на улице Северо-Западной, 50А. Водитель на Toyota Avensis во время движения по дороге в жилой застройке допустил наезд на мальчика 2008 года рождения.

"В результате дорожно-транспортных происшествий юные велосипедисты получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы", – уточняют в Госавтоинспекции.

В связи с произошедшим сотрудники ГИБДД Барнаула напоминают, что количество аварий с участием велосипедистов в летний сезон значительно возрастает.

В первую очередь это касается детей-велосипедистов, у которых много свободного времени, и некоторые, к сожалению, не могут похвастаться дисциплинированностью на дороге. Виду этого Госавтоинспекция призывает родителей следить за своими детьми и объяснять им азы поведения на дороге.