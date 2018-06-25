Двое детей попали в больницу в Барнауле после укуса ядовитой змеи

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Двоих детей госпитализировали в краевую клиническую больницу в Барнауле после укуса змеи.

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Прочее Ядовитая змея покусала жителя Рубцовска

Информация о происшествии появилась в паблике "Инцидент Барнаул". Автор заметки утверждает, что змея покусала детей в Бобровке.

"Змею нашли на пляже, где купается основная часть людей, и убили", - говорится в сообщении.

В краевом минздраве подтвердили информацию о том, что двое детей были госпитализированы. Известно, что один ребенок из Барнаула, второй — из Бобровки.

Оба они находятся в краевой клинической больнице.

Ранее сообщалось, что в мае этого года в Бийске были госпитализированы два человека, которых также укусили змеи. А на прошлой неделе стало известно, что в больницу с укусом змеи был доставлен житель Рубцовска.