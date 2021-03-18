Двое львят и тигрёнок покинут барнаульский зоопарк

Тигрёнок по кличке Витас, а также львята Адам и Соня вскоре покинут барнаульский зоопарк, рассказал на своей странице в Instagram заместитель директора зверинца Александр Чеботарёв.

Он пригласил жителей Алтайского края попрощаться с полюбившимися представителями семейства кошачьих и покормить их, посетив зоопарк в ближайшие выходные.

В какой именно зоопарк переедут питомцы, Чеботарёв не уточнил.

Напомним, ранее тигрёнок Витас стал героем ролика, и его окрестили "поющим тигрёнком". На видео он издаёт высокие звуки, отдалённо похожие на пение. Из-за них он и получил свою кличку.