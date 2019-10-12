Двое жителей Алтая ради шашлыка убили чужую корову

Бийские полицейские задержали подозреваемых в краже коровы с племенного завода, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Житель села Сростки приехал на гужевой повозке домой к своему приятелю. Во время распития спиртных напитков 26-летний гость предложил другу украсть корову. Молодые люди собрались и на коне отправились на племенной завод", – рассказали в ведомстве.

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Через дыру в сетке товарищи проникли на территорию фермы и прошли к телятнику, где забили корову. Животное они разделили на две части: пока грузили в телегу заднюю часть, переднюю прикрыли соломой, а потом вернулись и за ней.

Добычу молодые люди отвезли домой. Там они содрали шкуру, разделали тушу и утром пожарили шашлыки.

"Однако их пир длился недолго. Уже на следующий день полицейские задержали молодых людей", – отметили в МВД.

Ущерб, по словам потерпевшего, составил около 45 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые свою вину признали и раскаялись.