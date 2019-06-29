Двое жителей Рубцовска украли 22 бутылки шампуня и 7 дезодорантов

В Алтайском крае двое несовершеннолетних жителей Рубцовска пришли с рюкзаками в один из сетевых магазинов и украли товар, сообщает региональное МВД.

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"Двое местных несовершеннолетних жителей в одном из сетевых магазинов Рубцовска во время посещения отдела по продаже средств личной гигиены путем свободного доступа похитили 22 бутылки шампуня и 7 дезодорантов", – говорится в сообщении ведомства.

Похищенный товар они спрятали в рюкзаки и вышли из магазина. В этот же день подозреваемые сбыли похищенное на улицах города, предлагая прохожим шампунь по 100 рублей за штуку.

Недостачу товара выявили работники магазина и обратились за помощью в полицию. По записи с камер видеонаблюдения были установлены подозреваемые в хищении, а затем задержаны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.