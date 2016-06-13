Двоих пропавших детей нашел в Алтайском крае служебный пес

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Двоих пропавших детей удалось отыскать в Алтайском крае с помощью служебного пса, сообщили в понедельник, 13 июня в ГУ МВД по региону.

В полиции уточнили, что к правоохранителям спустя сутки после пропажи детей 12-ти и восьми лет обратилась их мать.

"Применять собаку по "горячему" следу было поздно. Поэтому, прибывший на вызов кинолог, взял одежду детей для запахового образца и приступил к поиску свидетелей, которые последними могли видеть пропавших детей. Один из опрошенных сказал, что действительно видел девочку-подростка с малолетним мальчиком, которые, сидя на лавочке, ели хлеб, запивая водой", - уточняют детали поисковой операции в МВД.

Именно от указанной лавочки кинолог Алексей Шагаев и применил служебного пса по кличке Арс, который уверенно взял след и повел своего напарника в район лесозавода.

Спустя час дети были обнаружены на одной из трамвайных остановок. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Также в ГУ МВД подчеркивают, что на счету инспектора-кинолога Алексея Шагаева и его немецкой овчарки Арса уже несколько десятков разысканных без вести пропавших людей.

