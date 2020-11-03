Двугорбого верблюда привязали веревками и "прокатили" по улицам Бийска

В Бийске по городским улицам провезли верблюда в грузовике. Чтобы животное не выпрыгнуло из кузова, его привязали веревками.

Как рассказала свидетель в Instagram-аккаунте Biysk_moy_gorod, двугорбый всю дорогу не мог пошевелиться и жалобно мычал. При этом неравнодушную бийчанку волнует, законна ли подобная перевозка экзотического животного.

Как ранее сообщил amic.ru, знаменитого 20-килограммового кота из Бийска по кличке Степан посадили на особую диету. Избыточный вес 12-летнего животного привел к проблемам со здоровьем.