Двух женщин на Алтае будут судить за оскорбление сотрудника Росгвардии

Две женщины в Алтайском крае предстанут перед судом по обвинению в оскорблении сотрудника Росгвардии.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажутся 45-летняя жительница Новоалтайска и 29-летняя жительница Первомайского района.

"По данным следствия, в январе 2019 года сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии прибыли по вызову в один из баров Новоалтайска, где пьяная компания устроила дебош. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов о прекращении нарушения общественного порядка, женщины в присутствии свидетелей стали высказывать в отношении сотрудника Росгвардии оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", – уточняют в СКР.

Обе женщины вины не признали. Уголовное дело направлено в суд.