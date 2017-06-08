Двум иностранцам на Алтае грозят сроки за незаконное пересечение границы
Нарушители были задержаны силовиками
8 июня 2017, 05:56
Фото: magicfs.ru
Незаконное пересечение государственной границы вменяют двум иностранцам в Алтайском крае — 26-летним мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в конце апреля текущего года молодые люди, заранее договорившись, не имея действительных документов на право въезда в Россию, в ночное время скрытно пересекли границу.
В надзорном ведомстве указывают, что мужчины намеревались жить в одном из районов Алтайского края. Действия нарушителей пресекли пограничники.
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.
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