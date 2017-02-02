Джип и такси столкнулись в Барнауле, два человека госпитализированы. Фото

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение внедорожника Mitsubishi Pajero и автомобиля Datsun службы такси произошло днем 2 февраля в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 13:15 на улице Власихинской в районе дома №133а.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero допустил столкновение с машиной такси. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Datsun.

Мужчину и женщину госпитализировали в горбольницу №1.