Джип и такси столкнулись в Барнауле, два человека госпитализированы. Фото
Авария произошла на улице Власихинской днем 2 февраля
2 февраля 2017, 17:04
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение внедорожника Mitsubishi Pajero и автомобиля Datsun службы такси произошло днем 2 февраля в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 13:15 на улице Власихинской в районе дома №133а.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero допустил столкновение с машиной такси. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Datsun.
Мужчину и женщину госпитализировали в горбольницу №1.
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