Единственный на Алтае цементный завод продали компании из Новосибирска
Сумма сделки составила 150 млн рублей
14 января 2020, 20:14, Илья Звягинцев
Конкурсный управляющий АО "Цемент" – единственного в Алтайском крае производителя цемента и щебня – сообщил о заключении договора купли-продажи с новосибирским ООО "Горизонт", пишет "Ъ".
"Горизонтом" владеет предприниматель Роман Пузанов, который также является совладельцем ООО "Запсибзолото", ООО "Золотые россыпи", ООО "Кириллинские россыпи", ООО "Регион-строй".
Сумма сделки составила 150 млн рублей, при стартовой цене в 672,7 млн рублей.
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