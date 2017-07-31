Единственный в мире тезка Барнаула празднует 85-летие
Уроженец столицы Алтайского края в настоящее время проживает в казахстанском городе Семей
31 июля 2017, 10:34
Фото: barnaul.org
Единственный в мире человек-тезка Барнаула, ныне проживающий в Казахстане, празднует 31 июля 85-летие.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, речь идет об уроженце краевой столицы Барнаулбеке Сушинове. В настоящее время он живет в городе Семей в Казахстане.
Отметим, что в 2015 году тезка Барнаула приезжал в наш город и принял участие в фестивале национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".
Мэрия краевой столицы желает Барнаулбеку Сушинову крепкого здоровья, долголетия, удачи и благополучия.
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