Единый урок по безопасности проводят в школах Алтая в преддверии паводка

Фото: ngs70.ru

Единый урок по безопасности проводят в школах Алтайского края в преддверии паводка, информирует пресс-служба регионального правительства.

Новости

Прочее Власти Барнаула опасаются подтоплений в Индустриальном районе

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Карлин. Уроки безопасности пройдут в школах региона с 13 по 18 марта.

"Ребят научат различать понятия "наводнение", "паводок", "половодие", понимать причины их возникновения и последствия, а также расскажут об алгоритме действий при угрозе и наступлении ЧС", - уточняют краевые власти.

Читайте также: Затон может поплыть: власти готовятся к ЧС в проблемном микрорайоне

Занятия будут проводиться при участии представителей МЧС, специалистов по ГО и ЧС органов местного самоуправления, медицинских работников и родителей.

Школьникам предоставят памятки действий при угрозе наводнения и резком подъеме воды, также их научат собирать "тревожный чемоданчик" и расскажут о необходимости соблюдения четкого плана действий, если наводнение застанет членов семьи в разных местах.