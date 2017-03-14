Единый урок по безопасности проводят в школах Алтая в преддверии паводка
Детям расскажут об алгоритме действий в случае разгула стихии
Фото: ngs70.ru
Единый урок по безопасности проводят в школах Алтайского края в преддверии паводка, информирует пресс-служба регионального правительства.
Соответствующее поручение дал губернатор Александр Карлин. Уроки безопасности пройдут в школах региона с 13 по 18 марта.
"Ребят научат различать понятия "наводнение", "паводок", "половодие", понимать причины их возникновения и последствия, а также расскажут об алгоритме действий при угрозе и наступлении ЧС", - уточняют краевые власти.
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Занятия будут проводиться при участии представителей МЧС, специалистов по ГО и ЧС органов местного самоуправления, медицинских работников и родителей.
Школьникам предоставят памятки действий при угрозе наводнения и резком подъеме воды, также их научат собирать "тревожный чемоданчик" и расскажут о необходимости соблюдения четкого плана действий, если наводнение застанет членов семьи в разных местах.