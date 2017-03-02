Эх, прокачусь: где находится самая длинная ледяная горка региона?

Фото olepro.livejournal.com

Самая длинная горка Алтайского края находится в Егорьевском районе. Ее построили в нескольких километрах от райцентра на берегу озера, сообщают "Вести-Алтай".

Слава об огромной горке дошла и до жителей соседних регионов. Прокатиться с ветерком в Егорьевский район приезжают из Кемерово, Новосибирска, Бийска, Томска, Омска и Казахстана.

Спуститься с горочки за час можно примерно 20 раз.