Эхо стихии: что происходит на месте обрушения алтайской трассы у Батурово
Разрушительный размыв дороги произошел 18 июля, в настоящее время здесь ведутся восстановительные работы
Фото: Александра Черданцева
Размыв дорожного полотна произошел почти месяц назад на трассе Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в районе села Батурово – на участках, где произошло ЧП, до сих пор можно увидеть, насколько масштабным было разрушение дороги.
На месте происшествия побывала корреспондент портала Amic.ru. По ее словам, здесь функционирует объезд разрушенных участков.
Один из отрезков разрушенной дороги находится непосредственно у села, второй – в небольшом отдалении.
Очевидно, дорожники вовсю ведут ремонтные работы – на проблемных участках сконцентрирована спецтехника.
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Напомним, что размыв трассы произошел 18 июля в результате мощного ливня. Непродолжительное время проезд был полностью перекрыт.
Как сообщал наш портал, сильно досталось и самому селу - дождем в населенном пункте уничтожило посадки на приусадебных участках. К домам намыло огромное количество песка. Более того, потоки воды смывали даже дрова и скот.
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