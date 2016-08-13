Эхо стихии: что происходит на месте обрушения алтайской трассы у Батурово

Фото: Александра Черданцева

Размыв дорожного полотна произошел почти месяц назад на трассе Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в районе села Батурово – на участках, где произошло ЧП, до сих пор можно увидеть, насколько масштабным было разрушение дороги.

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Прочее Опубликованы фото разрушенной трассы в Шелаболихинском районе Алтая

На месте происшествия побывала корреспондент портала Amic.ru. По ее словам, здесь функционирует объезд разрушенных участков.

Один из отрезков разрушенной дороги находится непосредственно у села, второй – в небольшом отдалении.

Очевидно, дорожники вовсю ведут ремонтные работы – на проблемных участках сконцентрирована спецтехника.

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Напомним, что размыв трассы произошел 18 июля в результате мощного ливня. Непродолжительное время проезд был полностью перекрыт.

Как сообщал наш портал, сильно досталось и самому селу - дождем в населенном пункте уничтожило посадки на приусадебных участках. К домам намыло огромное количество песка. Более того, потоки воды смывали даже дрова и скот.

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